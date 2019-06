Incidente sulla Circonvallazione, moto si schianta contro il guardrail

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 26 giugno, intorno alle ore 9 sulla circonvallazione di Pescara poco dopo l'uscita di via Tirino in direzione di Montesilvano.

In base alla primissima ricostruzione di quanto accaduto un uomo in sella a una moto avrebbe perso da solo il controllo del veicolo in curva e si sarebbe schiantato contro il guardrail centrale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, diretti da Pietro Primi, che si stanno occupando sia di gestire il traffico che di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. L'uomo in sella alla moto, un giovane di 29 anni, ha riportato policontusioni ed è stato perciò soccorso da un'ambulanza e trasportato in ospedale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO