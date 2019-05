Schianto sulla Circonvallazione, due persone restano incastrate tra le lamiere [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato oggi, martedì 14 maggio, verso ora di pranzo sulla Circonvallazione di Pescara in direzione sud verso Francavilla al Mare poco dopo l'uscita di Pescara Colli.

In particolare, a scontrarsi in modo molto violento poco dopo le ore 13, sono state due automobili una delle quali ha tamponato l'altra.

I due veicoli coinvolti sono una Opel Zafira e una Fiat 600 ed entrambi i mezzi hanno riportato danni evidenti. Gli occupanti della piccola citycar sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte in seguito al forte impatto. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco che hanno liberato le due persone, un uomo e una donna incinta al sesto mese.

Entrambi sono rimasti feriti e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale da un'ambulanza. L'uomo ha riportato un politrauma mentre la donna un trauma cervicale. Sul luogo dell'incidente presenti anche gli agenti della polizia stradale di Pescara che hanno eseguito i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e regolato il traffico viste le lunghe code che si sono formate.