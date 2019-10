Incidente sulla Circonvallazione, chiusa l'entrata di Pescara Colli

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, sabato 26 ottobre, sulla Circonvallazione di Pescara.

A causa del sinistro è stata chiusa l'entrata di Pescara Colli in direzione Francavilla al Mare e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale che si sono occupate di deviare il traffico.

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 20 in direzione sud e ha visto coinvolte due automobili. Il traffico è rimasto bloccato quasi 30 minuti ma per fortuna non ci sono stati feriti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale.