Montesilvano, incidente sulla circonvallazione: auto si ribalta in galleria, 2 feriti [FOTO]

Rallentamenti e code nella prima serata di oggi, 16 febbraio, per un'auto ribaltata all'interno della galleria Pianacci di Montesilvano, lungo la circonvallazione. La Citroen C3, per circostanze da chiarire, si è ribaltata finendo in mezzo alle due carreggiate in direzione del cimitero.

Due persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto la Polizia Stradale di Chieti, i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118. Non sono rimaste coinvolte altre vetture.