Montesilvano, grave un ciclista investito in zona Porto Allegro

Risulta ancora in gravi condizioni l'uomo di 73 anni di Pescara che è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta su viale Aldo Moro a Montesilvano. La dinamica dei fatti racconta di un urto piuttosto violento avvenuto nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre, all'altezza del centro di intrattenimento Porto Allegro.

Il ciclista stava pedalando lungo la pista riservata alle due ruote quando ad un incrocio è sopraggiunto un maggiolino Wolkswagen con alla guida una dottoressa di Penne di 62 anni. La vettura ha centrato in pieno la bicicletta e la prima a soccorrere il malcapitato è stata proprio la conducente del mezzo, nell'attesa dell'arrivo di un'ambulanza. La persona investita è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata.