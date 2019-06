Investito da un'auto nel Pescarese, ciclista in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo di pomeriggio di ieri in provincia di Pescara.

In particolare, a scontrarsi nel territorio comunale di Corvara sono stati un'automobile e un ciclista che sarebbe stato investito dal veicolo.

In seguito al violento scontro l'uomo in sella al mezzo a due ruote è rimasto gravemente ferito.

Lanciato l'allarme, l'uomo è stato soccorso prima da un'ambulanza del 118 e in seguito dall'eliambulanza che ha trasportato la vittima all'ospedale "Santo Spirito" per un politrauma. A occuparsi dei rilievi sono state le forze dell'ordine.