Incidenti stradali Centro / Corso Vittorio Emanuele II

Paura in centro a Pescara, ciclista ferito dalla portiera di un camion

La vittima è un 60enne che era in sella alla propria bici quando, percorrendo la via in direzione nord-sud, è stato colpito improvvisamente dalla portiera, aperta dal conducente senza accorgersi del suo arrivo. Il fatto si è verificato ieri in corso Vittorio