Incidente a Campo Imperatore, in gravi condizioni un ciclista di Cepagatti

Un brutto incidente stradale si è verificato lungo la strada per Campo Imperatore ieri mattina, sabato 11 luglio.

Ad avere la peggio, dopo una rovinosa caduta sul versante aquilano del Gran Sasso, è stato un ciclista di Cepagatti come riferisce "Il Centro".

A provocare il sinistro sarebbe stata una buca presente sul manto stradale che avrebbe fatto finire il ciclista contro una moto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato in eliambulanza il ferito all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è stato ricoverato in gravi condizioni per le lesioni riportate.