Cepagatti: auto si schianta contro una vettura in sosta, morta una donna

Ancora una vittima della strada nel pescarese. Una donna di 50 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta a seguito di un brutto incidente avvenuto a Cepagatti. Era alla guida della sua auto sulla quale viaggiavano altre due persone, quando per circostanze da chiarire ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un'auto in sosta.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo.