Scontro fra trattore e scooter a Catignano: morto un uomo, è il secondo incidente in pochi giorni

Aveva 56 anni e due figlie l'uomo deceduto nell'incidente avvenuto questa mattina all'alba a Catignano dove un trattore si è scontrato con uno scooter, guidato dal 56enne, in località Varano.

L'uomo, per circostanze ancora da chiarire, ha impattato frontalmente il mezzo agricolo in transito. Soccorso da un'ambulanza medicalizzata del 118 di Cepagatti, è morto durante il trasporto in ospedale a Chieti. I rilievi e le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Penne. Sempre a Catignano, venerdì scorso era deceduto un 78enne in un altro incidente: l'anziano si era ribaltato con il trattore dopo essere stato colto da un malore che lo ha fatto cadere dal mezzo.