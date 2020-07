Incidente all'alba a Catignano: scontro auto - moto, un morto

Tragedia lungo le strade del Pescarese questa mattina primo luglio. A seguito di uno scontro fra un'automobile ed una moto avvenuto a Catignano, una persona è deceduta.

L'incidente è avvenuto verso le 6 di questa mattina in contrada Varano. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata del 118 che ha subito soccorso la persona che però è morta durante il trasporto in ospedale. Non aveva con sè i documenti personali e quindi non si conoscono ancora le generalità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO