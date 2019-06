Incidente tra due automobili, 5 persone finiscono in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 20 giugno, in provincia di Pescara.

A scontrarsi sono state due automobili nella frazione Caprara di Spoltore.

A seguito del violento impatto sono state ben 5 le persone a restare ferite, ma nessuna in maniera grave.

Tutte sono state soccorse e accompagnate dalle ambulanze del 118 all'ospedale "Santo Spirito". Sul posto invece sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per la gestione del traffico e per i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.