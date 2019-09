Caprara di Spoltore, paura per un autobus Tua finito fuori strada: almeno 10 feriti, uno è grave - FOTO

Paura e panico nella tarda mattinata di oggi a Caprara di Spoltore, dove un autobus della Tua è finito fuori strada a seguito di un incidente stradale. Dalle prime informazioni una persona è rimasta gravemente ferita rimanendo incastrata fra le lamiere.

Sul posto due mezzi ed otto uomini dei vigili del fuoco, ed in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato il ferito, una volta estratto dall'autobus, in ospedale a Pescara. Avrebbe riportato un grave trauma alla gamba. Ci sarebbero anche altri 10 feriti e contusi non gravi. A quanto pare l'autobus era pieno di passeggeri al momento dell'incidente. Coinvolto almeno anche un altro veicolo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO