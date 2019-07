Camion finisce contro un palazzo, paura in centro nella notte [FOTO]

Paura l'altra notte in pieno centro, nei pressi dell'ex bar Brasile all'angolo fra via Foscolo e via Nicola Fabrizi. Un camion della Conad, per ragioni ancora da chiarire, si è schiantato contro un palazzo.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 4. I cittadini sono stati svegliati all'improvviso da un fortissimo boato. Si indaga adesso sulle cause che possano aver generato l'incidente.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante è andato fuori strada dopo aver urtato un'auto che non si sarebbe fermata allo stop. La macchina (visibile nella foto) è a sua volta finita contro un palo.