Schianto tra un camion e una moto in pieno centro, in gravi condizioni due giovani

Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa in pieno centro a Pescara.

A scontrarsi in modo violento sono stati una moto e un camion per la raccolta dei rifiuti della Attiva.

Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 4 in via Balilla.

In seguito al violento impatto tra i due veicoli si è reso necessario l'intervento di due ambulanze, una medicalizzata del 118 e una dei volontari della Croce Rossa, per assistere i due giovani che erano in sella al mezzo a due ruote. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito". Il ragazzo, un 31enne, ha riportato un politrauma, mentre la ragazza, una 21enne, è in gravi condizioni sotto osservazione. Entrambi sarebbero originari di Isernia.