Bolognano: paura sulla Tiburtina, auto finisce in una scarpata

Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di ieri a Piano D'Orta di Bolognano. Una 23enne aquilana infatti è finita fuori strada lungo la Tiburtina. Dopo aver perso il controllo del mezzo, probabilmente per l'asfalto viscido, la vettura ha terminato la sua corsa in una scarpata.

Solo per miracolo la giovane è rimasta quasi illesa, riportando un trauma al piede. Uscita da sola dall'automobile ha chiamato i soccorsi. Sul posto il 118 che l'ha trasportata in ospedale e di carabinieri che si sono occupati dei rilievi. L'auto fra l'altro ha impattato contro un albero che per fortuna ha impedito lo scivolamento nel fosso.