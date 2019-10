Bambino morto nell'auto ribaltata, lutto cittadino a Turrivalignani per la morte del piccolo Kilian [FOTO]

È stato tra i primi a recarsi sul luogo dell'incidente. Giovanni Placido, sindaco di Turrivalignani, è profondamente addolorato.

Con lui anche il primo cittadino di Rosciano, Simone Palozzo.

Via della Bonifica, strada particolarmente trafficata, ieri presentava l'asfalto bagnato per via della pioggia.

Potrebbe essere questa la causa scatenante della carambola che ha coinvolto la Renault Scenic guidata da Stefania Martina D'Alessandro, 32 anni, salva miracolosamente e mamma di Kilian, 3 anni, unica vittima, e di Swami, 6 anni, rimasta illesa unitamente allo zio Stefano De Luca presente con loro in auto.

Fratello e sorella erano seduti sui sedili posteriori. Una tragica fatalità ha fatto sbalzare fuori dal lunotto il piccolo Kilian, morto sul colpo. Gli altri tre occupanti hanno riportato soltanto qualche contusione, ma nulla di particolarmente grave. Il corpo del bambino è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Pescara ed è stata disposta dal magistrato l'ispezione cadaverica. Nelle prossime ore si deciderà se effettuare anche l'esame autoptico prima di riconsegnare la salma ai familiari. Fino a tarda notte la strada provinciale 84 è stata invasa da ambulanze, mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e macchine dei carabinieri. Nel punto dove si è verificata la tragedia sono accorsi anche numerosi amici e parenti della famiglia di Marco De Luca, operaio metalmeccanico in un'azienda di Manoppello,tra urla e grida di disperazione.