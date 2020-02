Incidente in viale Bovio, padre e bambino investiti da un'auto

Incidente stradale in viale Bovio a Pescara questa mattina, venerdì 28 febbraio.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, un'automobile ha investito un bambino di 11 anni che stava andando a scuola accompagnato dal padre.

L'11enne e il padre di 51 anni sono stati investiti dal veicolo mentre stavano attraversando la strada per dirigersi a scuola in via del Milite Ignoto. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza per il trasporto in ospedale e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di eseguire i rilievi. Da chiarire la dinamica del sinistro. Il bambino avrebbe riportato un trauma cranico e una ferita a un braccio.