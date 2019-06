Investita da un'auto, bambina di 8 anni in codice rosso all'ospedale Pescara

Una bambina di soli 8 anni è stata trasportata in codice rosso con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dopo essere stata investita da un'auto.

L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 19 di ieri, martedì 4 giugno, a Lanciano nei pressi dell'oratorio di Sant'Antonio dal quale stava uscendo la bambina.

Alla guida dell'auto che l'ha travolta, una Nissan Micra, c'era una donna, che si è immediatamente fermata a soccorrere la piccola. In base alla prima ricostruzione, la piccola sarebbe apparsa improvvisamente sulla carreggiata stradale e per la conducente del veicolo non ci sarebbe stato il tempo per evitarla.

In seguito all'impatto la bambina è stata sbalzata in avanti, per finire con violenzasull'asfalto, ma non ha perso conoscenza. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia locale.