Auto tampona camion sull'autostrada A25 e si ribalta, un ferito [FOTO]

Pauroso incidente stradale questa mattina, mercoledì 19 giugno, poco prima delle ore 10 sull'autostrada A25 Torano-Pescara.

Un'automobile, un Suv Nissan Qashqai nello specifico, si è ribaltato sulla carreggiata stradale dopo aver tamponato un mezzo pesante.

Da una prima ricostruzione dei fatti, come indica la concessionaria Strada dei Parchi, l'auto avrebbe tamponato in fase di sorpasso un camion che viaggiava sulla corsia di marcia nel tratto compreso tra i caselli di Bussi-Popoli e Torre de' Passeri-Tocco da Casauria.

A causa del violento impatto tra i veicoli, la Nissan si è ribaltata e il conducente, unico occupante del veicolo, è rimasto ferito. È stato necessario bloccare il traffico per pochi minuti, il tempo utile per prestare i primi soccorsi all'uomo che era alla guida del Suv e per liberare la carreggiata dei detriti. Il ferito è stato accompagnato in ospedale dall’ambulanza e si sono subito svolte le attività di rimozione del veicolo e pulizia della carreggiata.

Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Foto Strada dei Parchi