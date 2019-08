Incidente autostrada A14 e traffico intenso all'altezza di Pescara

Incidente sull'autostrada A14 Bologna-Taranto questa mattina, sabato 24 agosto, in Abruzzo e traffico intenso all'altezza del casello di Pescara Ovest-Chieti.

Nello specifico, come segnala il sito di Autostrade per l'Italia alle ore 10:05, c'è una coda di 1 km tra gli svincoli di Val di Sangro e Lanciano per incidente.

Mentre all'altezza del casello di Pescara Ovest-Chieti, alle ore 10:10, viene segnalato traffico rallentato per traffico intenso.