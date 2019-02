Autostrada A14 riaperta dopo il doppio incidente ma con 8 km di coda

L'autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord-Città Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi, è stata riaperta al traffico dopo i due incidenti stradali che hanno visto coinvolti 4 veicoli in due distinti episodi.

In direzione nord, verso Ancona, c'è una coda di 8 chilometri per operazioni di ripristino visto che in uno dei due sinistri un autospurgo si è ribaltato dopo essere stato tamponato da un camion.

Il traffico scorre attraverso uno scambio di carreggiata.

Per chi è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire a Pescara Nord con rientro a Roseto degli Abruzzi attraverso la Strada Statale 16 Adriatica. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia per favorire il deflusso dei veicoli.