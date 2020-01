Incidente lungo l'autostrada A14 fra Ortona e Pescara sud: code e rallentamenti

A causa di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14 fra i caselli di Ortona e Pescara Sud, in direzione Ancona, si è formata una coda di circa un chilometro. Fra il bivio della A14/A25 ed il casello di Pescara Nord, sempre in direzione Ancona sono presenti attualmente due chilometri di coda e rallentamenti anche in prossimità del casello per il divieto di transito per i mezzi pesanti sul viadotto Cerrano, che impone l'uscita obbligatoria proprio al casello di Città Sant'Angelo - Pescara Nord dei tir e mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate.

Nella zona attorno al casello e lungo la statale 16, il traffico è intenso con rallentamenti soprattutto in prossimità dei semafori e delle rotatorie per la presenza continua di mezzi pesanti. Ricordiamo che Aspi presenterà a breve una nuova richiesta di dissequestro del viadotto all'autorità giudiziaria di Avellino. Venerdì 24 gennaio c'era stato il vertice con il Ministero dei Trasporti per fare il punto della situazione della messa in sicurezza del viadotto Cerrano, soprattutto per quanto concerne la questione della frana che sta interessando la base dei piloni. Dopo le osservazioni della prefettura, vigili del fuoco e protezione civile l'istanza potrà essere presentata al tribunale campano.