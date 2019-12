Incidente sull'autostrada A14, tratto chiuso: 2 camion e 7 auto coinvolte

Incidente sull'autostrada A14 e tratto chiuso oggi, martedì 3 dicembre, tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla al Mare e Pescara Ovest/Chieti.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia, in direzione Bologna l'autostrada A14 è stata chiuso a causa di un incidente che si è verificato al km 390, che ha coinvolto 7 auto e 2 camion. Diversi i feriti trasportati in ospedale.

All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato e si sta facendo defluire la coda di 1 km. I veicoli diretti a Bologna devono uscire a Pescara sud dove si segnala 1 km di coda ed attraverso la viabilità ordinaria possono rientrare a Pescara ovest. Sul posto sono presenti la polizia stradale, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO