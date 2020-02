Incidente autostrada A14, auto tampona camion e si ribalta nel tratto pescarese

Un incidente lungo l'autostrada A14 si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 febbraio.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia, a causa del sinistro si è creata una coda di 5 km chilometri tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla.

Il traffico, alle ore 16:54 risulta bloccato nel tratto interessato dall'incidente che ha visto il ribaltamento di una vettura dopo il tamponamento di un camion coinvolti al km 386 e 800.

Entrata consigliata verso Bari: Pescara sud. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Pescara Ovest. Sul posto la polizia stradale, il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Per fortuna non ci sono feriti gravi.