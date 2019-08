Incidente autostrada A14 dopo Pescara Nord, tratto chiuso e 4 km di coda

Nuovo incidente sull'autostrada A14 oggi, sabato 24 agosto, nei pressi del casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

A causa di un incidente, che ha visto coinvolta una sola automobile, si sono formati 4 chilometri di coda tra Atri/Pineto e Pescara Nord.

Autostrade per l'Italia, con l'aggiornamento delle ore 12:34, consiglia l'uscita di Roseto Degli Abruzzi o PIneto/Atri per chi proviene da Ancona per poi rientrare a Pescara Nord.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 357 in direzione di Pescara e si è resa necessaria la chiusura del tratto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.