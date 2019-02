Veicolo si ribalta dopo tamponamento, autostrada A14 chiusa [FOTO]

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 febbraio, sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Pescara Nord-Città Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi.

Lo scontro tra due veicoli, un camion e un autospurgo, è avvenuto in direzione Bologna.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto l'autospurgo si è ribaltato su un fianco dopo essere stato tamponato da un camion. Il conducente del mezzo, per fortuna, è uscito illeso dalla cabina, come l'uomo al volante del camion che ha tamponato.

A causa dell'incidente è stata disposta la chiusura di quel tratto di autostrada, all'interno del quale si è creata una coda. Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Pescara nord dove al momento si registrano incolonnamenti per 1 km; è possibile rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Foto di Antonio Di Lallo

