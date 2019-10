Incidente autostrada A14, code chilometriche nei pressi di Pescara

Un incidente stradale sull'autostrada A14 si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre.

A causa del sinistro si è formata una lunga coda tra i caselli di Lanciano e Pescara Sud-Francavilla al Mare.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia alle ore 17:09 si sono fomati 2 chilometri di coda per incidente in direzione nord.

Disagi anche nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest dove, alle ore 17:29, vengono segnalati altri 2 chilometri di coda per i lavori.

Traffico rallentato per lavori anche nella direzione opposta tra i caselli di Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.