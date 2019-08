Incidente autostrada A14, 4 km di coda tra Ortona e Pescara Ovest

Un incidente stradale sull'autostrada A14 si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto.

Il sinistro è avvenuto al km 386nel tratto compreso tra i caselli di Ortona e Pescara Ovest/Chieti.

A causa dell'incidente, come segnala il sito di Autostrade per l'Italia alle ore 15:12, si è formata una coda di 4 chilometri e l'entrata consigliata verso Ancona è Pescara Ovest mentre Pescara Sud è l'uscita consigliata per chi proviene da Bari.