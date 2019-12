Sei feriti nell'incidente sull'autostrada A14, uno è grave: ancora 6 km di coda [FOTO]

Sei feriti di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio dell'incidente stradale sull'autostrada A14 avvenuto questa mattina, martedì 3 dicembre tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla e Pescara Ovest/Chieti.

Lo schianto ha coinvolto, in 3 distinti tamponamenti avvenuti a poca distanza uno dall'altro, 2 camion e 7 automobili.

Ad avere la peggio è stato C.R., un 62 enne di Manfredonia (in provincia di Foggia) che è stato trasportato al pronto soccoso di Pescara dal 118 e ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un trauma cranico e spinale.

Gli altri 5 feriti invece sono stati trasportati all'ospedale di Chieti. Come segnala Autostrade per l'Italia alle 11:48, il tratto tra i 2 caselli pescaresi è ancora chiuso al traffico e permangono 6 chilometri di coda con uscita consigliata a Ortona provenendo da Bari:

"Sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara ovest in direzione Bologna, è stato chiuso il tratto per bonificare il piano viabile a seguito di un incidente, ora risolto, verificatosi al km 390. I veicoli diretti a Bologna devono uscire a Pescara sud dove si segnalano 6 km di coda e, percorrendo la Strada Statale 16 Adriatica, possono rientrare a Pescara ovest. In alternativa consigliamo di uscire ad Ortona.

Sul posto sono presenti la polizia stradale, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici ed il personale di Autostrade per l'Italia".

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche 2 squadre dei vigili del fuoco di Chieti e Ortona.

