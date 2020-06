Incidente oggi sull'autostrada A14: code fino a 4 chilometri, ecco dove

Incidente oggi, 30 giugno, sull'autostrada A14 con code fino a 4 chilometri. Il sinistro, che ha bloccato il traffico, è avvenuto tra i caselli di Pescara Ovest-Chieti e Pescara Sud-Francavilla.

Per la precisione, stando a quanto segnala la società Autostrade, si registrano attualmente 4 km di fila in direzione sud (Taranto) e 3 km di fila in direzione nord (Ancona).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e il personale di Autostrade per l'Italia per regolare la circolazione. Notizia in aggiornamento.