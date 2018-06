Auto travolge scooter su via Vestina, gravi due giovani di Collecorvino

Due ragazzi di Collecorvino, rispettivamente di 20 e 18 anni, sono finiti in ospedale per le conseguenze di un brutto incidente avvenuto su via Vestina. I giovani stavano percorrendo il lungo rettilineo in sella a un motorino quando sulla loro traiettoria è sopraggiunta una Fiat Panda.

L'inevitabile impatto ha scaraventato a terra gli occupanti dello scooter, che sono stati prontamente soccorsi dalle ambulanze del 118. Il 20enne alla guida è quello che ha riportato traumi più gravi e al momento del ricovero la prognosi non era ancora stata sciolta.

Accertamenti da parte della Polizia locale stabiliranno le colpe, anche se dalle prime rilevazioni e testimonianze sembrerebbe che l'auto stesse effettuando una manovra azzardata di inversione.