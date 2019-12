Automobile trancia tubazione del gas dopo incidente con altro veicolo

Paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 dicembre, per un incidente stradale che si è verificato nel Pescarese.

In particolare, lo scontro tra 2 automobili è avvenuto in contrada Remartello a Loreto Aprutino.

L'impatto i due mezzi non ha, per fortuna provocato feriti, ma uno dei veicoli è finito contro una tubazione del gas, tranciandola.

Scattato l'allarme per la fuoriuscita di gas e il conseguente pericolo sul posto si è reso necessario sia l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara che dei tecnici della ditta del gas che hanno interrotto l'erogazione.

I carabinieri invece si sono occupati di eseguire i rilievi relativi al sinistro.