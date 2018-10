Provoca incidente sulla Circonvallazione con un'auto rubata e poi scappa a piedi

L'incidente provocato la notte scorsa sulla Circonvallazione che collega Montesilvano a Francavilla al Mare sarebbe stato provocato da un'auto rubata.

Intorno alle ore 5, un'automobilista ha tamponato un'automobile per poi scappare senza prestare soccorso.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto sulla tangenziale di Pescara, un'Alfa Romeo 164, dentro alla galleria San Giovanni, tra le uscite di Montesilvano Sud e Pescara Colli, ha tamponato una Fiat Punto vecchio modello.

L'automobilista è poi fuggito via e subito dopo ha lasciato la vettura all'uscita di Pescara Colli proseguendo a piedi.

Invece l'uomo alla guida della Punto è stato soccorso da un'ambulanza del 118 dell'associazione Life, che l'ha trasportato in ospedale per traumi minori.

La polizia stradale ha poi individuato il proprietario dell'Alfa 164 che ha fatto sapere come il mezzo gli fosse stato rubato in un locale di Città Sant'Angelo.