Violento scontro tra auto e scooter, giovane finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale nella zona di Porta Nuova: questa sera, all'incrocio tra via Alfonso di Vestea e via Don Pasquale Brandano, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter, con un ferito che è finito in ospedale.

L'impatto tra i due veicoli, per la precisione, è avvenuto intorno alle ore 21 alle spalle della chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. A scontrarsi, in modo molto violento, una Fiat Punto e un Piaggio Beverly.

A bordo della moto c'era un ragazzo di soli 18 anni, mentre la macchina era guidata da un giovane. In seguito al sinistro, il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato dalla sella finendo contro il marciapiede

Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza il 18enne in pronto soccorso. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale.