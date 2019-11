Auto si ribalta, paura in viale Primo Vere [FOTO]

Spettacolare incidente stradale oggi pomeriggio, 4 novembre, in viale Primo Vere nel territorio di Pescara, con un'auto che si è catapultata su se stessa. Più precisamente, nel sinistro sono rimaste coinvolte una Lancia Y che era parcheggiata lungo la strada, una Opel Agila e una Renault Clio.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Opel avrebbe urtato il parafango della Lancia in sosta dopo aver perso il controllo della propria macchina. Nell'impatto la Agila si è ribaltata e, durante la carambola, ha anche colpito di striscio la Clio che in quel momento sopraggiungeva di fronte, in senso opposto.

Tutti i conducenti delle vetture coinvolte sono illesi. Sul posto, oltre alla polizia municipale di Pescara, i vigili del fuoco per estrarre la persona che era alla guida della Opel, rimasta incastrata dentro l'abitacolo: si tratta di un 64enne di Francavilla al Mare, che è stato medicato sul posto. Per fortuna, niente di grave.