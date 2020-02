Paura in viale Primo Vere, auto si ribalta dopo un incidente: ferito automobilista - FOTO

Momenti di paura ieri notte in viale Primo Vere a Pescara, lungo la riviera sud. Un'automobile, per circostanze ancora da chiarire, a seguito di un incidente stradale si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Sul posto è intervenuto il 118 oltre ad una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto il conducente dall'abitacolo e messo in sicurezza l'area.

I rilievi sono stati condotti dalla polizia. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.