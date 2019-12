Auto urta macchina in sosta e si ribalta, traffico in tilt in pieno centro [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 27 dicembre, in viale Bovio, all'altezza dell'incrocio con via Da Vinci. Poco dopo le ore 15 una macchina, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltata dopo essere andata a sbattere contro un'auto che era parcheggiata lungo la strada.

A essersi cappottata è una Fiat Panda che, dopo aver perso il controllo, non è riuscita a evitare l'impatto con una Citroen Saxo posteggiata sul lato destro in direzione nord.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il conducente dall'abitacolo, nonché la polizia, il 118 e i vigili urbani. Questi ultimi si sono occupati di dirigere il traffico, andato in tilt nel giro di poco tempo, mentre interveniva anche il carro attrezzi, sul quale la Panda è stata poi caricata per essere portata via dopo che i tecnici l'avevano raddrizzata.