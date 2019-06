Pescara, scontro fra vetture in via Vespucci: auto si ribalta, un ferito - FOTO

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Porta Nuova. Due auto, una Volswagen Caddy ed una Volkswagen Tiguan, per cause ancora da chiarire si sono scontrate all'incrocio fra via Vespucci e via Thaon de Revel. A seguito al violento impatto il Caddy si è ribaltato su un fianco. Al volante c'era una ragazza rimasta ferita e trasportata in ospedale da un'ambulanza, nell'auto c'era anche una bambina. L'altra vettura era guidata da un uomo. La Caddy procedeva dalla riviera verso via D'Avalos, mentre la Tiguan usciva da via Thaon de Revel.

Sul posto oltre ai soccorritori, la polizia municipale che si è occupata dei rilievi ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura ribaltata. Via Vespucci è stata chiusa al traffico fra via Thaon de Revel e via D'Avalos.