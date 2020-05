Paura a San Donato, auto si ribalta dopo uno scontro: un ferito - FOTO

Paura in mattinata a San Donato, dove a causa di un incidente fra due vetture una delle automobili si è ribaltata. Lo scontro, per cause ancora da chiarire, è avvenuto all'incrocio fra via Rio Sparto e via San Donato. Una opel Zafira stava percorrendo via Rio Sparto in direzione monti - mare, mentre l'altra vettura una opel Adam procedeva in via San Donato direzione nord - sud e dopo l'impatto si è ribaltata.

Alla guida della Zafira c'era una donna di 48 anni, mentre il conducente della Adam è un 80enne, rimasto ferito. Sul posto la polizia municipale che si è occupata dei rilievi.