Prende il cordolo della rotatoria in via di Sotto e si ribalta: grave un giovane - FOTO

Un giovane di 28 anni, G.C. residente a Montesilvano, è stato ricoverato in ospedale per politraumi da incidente stradale verificatosi in via di Sotto a Pescara colli. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Si sa soltanto che il soggetto era alla guida di una Seat Leon, procedendo in discesa. Per cause ancora in corso di accertamenti si è ribaltato dopo aver urtato il cordolo della rotatoria all'altezza del supermercato Conad.

La vettura si è cappottata più volte, riducendosi ad un ammasso di lamiere dopo essere finita nella rampa di accesso di un garage. Il conducente è rimasto seriamente ferito ed è stato estratto, perfettamente cosciente, dai vigili del fuoco intervenuti unitamente al 118 e ad una pattuglia del servizio infortunistica della polizia municipale. L'ufficiale di servizio che ha effettuato i rilievi ha chiesto la prova dell'etilomtero per verificare il tasso alcolemico del guidatore.