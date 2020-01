Auto ribaltata in via di Sotto: gli aggiornamenti, giovane in rianimazione - FOTO

Aggiornamenti in merito al brutto incidente avvenuto ieri notte in via di Sotto dove un'auto guidata da un 28enne di Montesilvano ha urtato la rotatoria e si è ribaltata. La vettura, una Seat Leon, procedeva in direzione mare quando, all'altezza della Conad, per circostanze ancora da chiarire ha urtato la parte centrale della rotatoria ed a quel punto è letteralmente decollata facendo un volo di 30 metri prima di schiantarsi a terra davanti al garage di un palazzo.

Il giovane è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero critiche. La vettura procedeva a forte velocità, ed il conducente è risultato positivo all'alcol ed al test sulle droghe.