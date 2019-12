Paura a Spoltore, auto si ribalta dopo un incidente e finisce contro una vettura in sosta: due feriti - FOTO

Momenti di paura ed apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Spoltore per un incidente avvenuto in via del Convento. Una fiat 500, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrata con una fiat 600. A seguito dell'impatto, la 500 si è ribaltata andando ad impattare contro una Nissan in sosta senza nessuna persona a bordo.

All'interno della vettura che si è ribaltata viaggiavano due giovani di 27 e 21 anni soccorsi e trasportati in ospedale da un'ambulanza della Misericordia. Fortunatamente hanno riportato solo lievi contusioni e traumi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Spoltore.

(foto Spoltore Notizie)