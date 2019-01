Perde il controllo dell'auto alla rotatoria dell'università: si ribalta e fugge

Notte movimentata quella appena passata sulle strade di Pescara.

Due incidenti stradali con automobili ribaltate si sono infatti verificati a distanza di un'ora: il primo all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Raffaello Sanzio, mentre il secondo in viale della Pineta subito dopo la rotatoria dell'università.

Il secondo schianto, avvenuto poco prima dell'una, ha visto una Mini ribaltarsi subito dopo la rotatoria. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del veicolo percorrendo proprio la rotatoria e subito dopo si è prima schiantato contro alcuni mezzi parcheggiati e poi si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli agenti della Squadra Volante della polizia che però non hanno trovato il conducente della Mini che nel frattempo era andato via. La donna che invece era nell'abitacolo con lui è stata medicata sul posto dai soccorittori del 118 per alcune escoriazioni.