Auto perde il controllo e si ribalta, muore bimbo di 3 anni [FOTO-VIDEO]

Una tragica fatalità, con una dinamica ancora tutta da ricostruire. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre, a Rosciano lungo la strada della Bonifica. Non si sa ancora cosa abbia causato la carambola di una Renault Scenic guidata da una donna.

Con lei, nell'auto, c'erano i suoi due figlioletti (un maschio e una femmina) che viaggiavano in compagnia di uno zio. La vettura ha iniziato a catapultarsi, con il bimbo, di soli 3 anni, sbalzato fuori dall'abitacolo. La piccola creatura è morta sul colpo.

Illesi gli altri occupanti o, per meglio dire, con lesioni superficiali guaribili in pochi giorni. Sul posto i carabinieri di Rosciano e di Penne, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La giovane madre è in stato di shock.