Incidente con auto ribaltata, paura a Porta Nuova [FOTO-VIDEO]

Incidente con auto ribaltata all'incrocio tra via Pepe e via D'Avalos, nel quartiere di Porta Nuova a pochi passi dallo stadio Adriatico. A scontrarsi, nella mattinata odierna, sono state una Volkswagen Polo e una Opel Agila.

Ad avere la peggio è stata la conducente dell'Agila (una ragazza), che è finita in ospedale dopo che la vettura si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno aiutato la giovane a uscire dall'abitacolo e l'hanno poi accompagnata al pronto soccorso.

Al momento dello scontro tra i due veicoli il semaforo non era funzionante. Attualmente via D'Avalos è chiusa al traffico nel tratto in prossimità con via Pepe.