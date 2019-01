Schianto in via Raffaello a Pescara, un'auto si ribalta [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 25 gennaio, a Pescara.

Nello specifico, due automobili si sono scontrate in maniera molto violenta poco prima di mezzanotte all'incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Raffaello Sanzio.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto una Bmw Serie 3 di colore bianco che percorreva via Raffaello, e una Fiat Panda nera, proveniente da via Leonardo, si sarebbero scontrate all'incrocio tra le due strade.

A causa del violento impatto la Bmw è prima finita contro le automobili in sosta e poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata stradale. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della Squadra Volante della polizia che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.

Nonostante la grande paura non ci sarebbero state gravi ripercussioni fisiche per gli occupanti dei due veicoli.