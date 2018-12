Perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferita una donna [FOTO]

Spettacolare incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi a Dragonara, con un'auto che improvvisamente si è ribaltata.

Nello specifico, una Renault Clio ha perso il controllo alla rotatoria sulla Tiburtina nei pressi dell'hotel Dragonara, poco prima dell'ingresso autostradale dell'A14 di Pescara Ovest-Chieti.

Il veicolo ha urtato il cordolo in cemento e si è capovolto. Alla guida c'era una donna che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata all'ospedale civile "Spirito Santo" di Pescara.

In base alla primissima ricostruzione di quanto avvenuto la conducente, per fortuna, sarebbe rimasta ferita in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chieti e, per i rilievi, i carabinieri della Stazione di Sambuceto.