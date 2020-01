Incidente ai Colli, perde il controllo dell'auto e si schianta contro fuoristrada facendolo ribaltare [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella zona di Pescara Colli nella tarda serata di sabato 25 gennaio.

Il sinistro è avvenuto in una traversa di via Colli Innamorati, in via Catani.

Coinvolte due automobili, una Opel Insignia station wagon e un fuoristrada.

Quest'ultimo, a causa del violento impatto si è ribaltato restando su un fianco dopo essere finito contro un palo. In base a una prima ricostruzione del sinistro la Opel, a causa della forte velocità, non sarebbe riuscita a finire la curva finendo prima contro il fuoristrada parcheggiato e i 2 mezzi, dopo un volo da un muretto, sono finiti contro parte del recinto e il palo della luce. La corsa è finita contro il cancello dell'abitazione.

Per fortuna pare che non ci siano state gravi conseguenze ma solo qualche escoriazione per l'uomo alla guida della Opel. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.