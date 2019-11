Incidente nella zona del casello autostradale Bussi - Popoli: si ribalta auto con due bambini

Paura per un'automobile ribaltata con due bambini a bordo nella zona del casello di Bussi Popoli. La vettura, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata dopo una curva. Nell'auto viaggiava una madre con i due bambini.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti all'ospedale di Pescara. Le loro condizioni non sono gravi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO